John Mattson: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattson ökar förvaltningsresultat kraftigt, till följd av förbättrat driftnetto och av att jämförelsekvartalet belastades med noteringskostnader.

# Hyresintäkterna uppgick till 65,2 Mkr (62,0).

# Förvaltningsresultatet uppgick till 18,4 Mkr (11,5) motsvarande 0,55 kr per aktie (0,34).

# Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 18,7 Mkr (11,6 Mkr), vilket är i nivå med förvaltningsresultatet.

# Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 6,0 Mkr (21,4), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -12,3 Mkr (-9,2).

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,7 Mkr (16,3), motsvarande 0,23 kr per aktie (0,48).

# Fastighetsvärdet uppgick till 6 424,2 Mkr (6 099,1).

# Investeringarna uppgick till 53,0 Mkr (38,2).



Under kvartalet färdigställdes 29 bas- och totaluppgraderingar av lägenheter och i 107 lägenheter pågår uppgraderingar. Förberedelser för övertagandet av nyförvärvade fastigheter i Sollentuna kommun har fortlöpt under kvartalet. Under perioden ökar hyresintäkterna med fem procent och förvaltningsresultatet per aktie med 59 procent, förklarat av ett förbättrat driftnetto samt att kvartalet inte belastats med börsnoteringskostnader.



– Coronapandemins långsiktiga påverkan på fastighetsbranschen är ännu för tidigt att förutspå. John Mattson står trots krisen stadigt i grunden, tack vare stabilt kassaflöde, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

