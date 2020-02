Siv Malmgren, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat för helåret uppgick till 64,9 miljoner kronor (23,7), motsvarande 1,93 kronor per aktie (0,74).

Helårssiffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 253,0 Mkr (218,3), en ökning med 16 procent.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 64,9 Mkr (23,7) motsvarande 1,93 kr per aktie (0,74).

• Förvaltningsresultatet har under året belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (19,6) kopplat till genomförd börsnotering under året.

• Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 165,6 Mkr (208,9), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 4,6 Mkr (0,8).

• Årets resultat efter skatt uppgick till 178,8 Mkr (222,3), motsvarande 5,31 kr per aktie (6,98).

• Fastighetsvärdet uppgick till 6 365,2 Mkr (6 039,5).

• Investeringarna uppgick till 160,1 Mkr (1 091,9 varav 804,5 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).

• Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.



I december 2019 ingick John Mattson avtal om att förvärva 541 hyreslägenheter av Sollentuna Stadshus AB. Bostäderna ligger i områdena Rotsunda och Rotebro. Tillträde sker i maj 2020.



Inflyttning i de nybyggda ungdomslägenheterna i U25 skedde under fjärde kvartalet 2019. Uppgraderingar av lägenheter i Käppala fortgår och sammanlagt basuppgraderas närmare 400 lägenheter fram till halvårsskiftet 2021. Under 2019 totaluppgraderade bolaget färre än 100 lägenheter men inklusive det antal som under kommande tvåårsperiod ska totaluppgraderas kan målet nås, d.v.s 100 totaluppgraderade lägenheter per år över tid.



– Under 2019 ökar hyresintäkterna med 16 procent, vilket förklaras av Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen vilka gav driftnettoeffekt från och med halvårsskiftet 2018. Detta bidrar till den genomsnittliga tillväxten i förvaltningsresultatet per aktie om 159 procent, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen