John Lydholm avgår som vd för Link Arkitektur

Bolag John Lydholm avgår som vd för Link Arkitektur efter åtta år i företaget i samband med att Link Arkitektur går in i en ny strategiperiod. Linda Santesson, regionchef Stockholm, kommer i samarbete med ekonomichef Kristian Lindahl att leda företaget tills en ny vd är på plats.

John Lydholm och Link Arkitekturs styrelse har haft olika syn på strategin och dess implementering. Efter en ömsesidig överenskommelse mellan styrelse och vd fattades därför beslutet.

– Vi vill tacka John för hans insatser för Link Arkitektur. Under hans tid har företaget vuxit och stärkt sin marknadsposition. Nu behövs nya tag för att förverkliga den nya strategin. Vi har outnyttjad potential i Sverige och ser vi möjligheten att ta nya marknadsandelar samt att bygga en ännu mer solid position på den svenska marknaden, säger koncernchef Kirsten Anker-Sørensen.



Linda Santesson, regionchef Stockholm, kommer i samarbete med ekonomichef Kristian Lindahl att ta över ledningen under interimsperioden. Processen med att tillsätta John Lydholms efterträdare kommer att inledas omgående. Linda Santesson och Kristian Lindahl är erfarna ledare med dokumenterade framgångar och stort internt förtroende. Företaget har en stabil ledningsgrupp och mycket skickliga och gedigna medarbetare som ser till att verksamheten inte påverkas i väntan på att den nya vd:n tillträder.

– Jag upplever att Link Arkitektur har bevisat sin styrka de sista åren och att det finns en stor utvecklingspotential i företaget. För den fas som nu kommer är det ett riktigt beslut att byta ledning. Det är ett beslut som jag och styrelsen gemensamt kommit fram till. Jag lämnar företaget i godo och ser fram emot att följa företaget från sidan samtidigt som jag tar mig an nya utmaningar, förklarar John Lydholm.

