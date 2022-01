Johanna Hessius blir ny Sverigechef för Newsec Advisory

Johanna Hessius. Bild: Newsec

Bolag Newsec har utsett Johanna Hessius till ny Sverigechef för Newsec Advisory. Johanna Hessius som internrekryteras till rollen kommer närmast från en tjänst som COO för den svenska rådgivningsverksamheten.

Johanna Hessius har arbetat inom koncernen de senaste åtta åren, i ett flertal olika roller framförallt kopplat till affärsutveckling inom både Newsec och ägarbolaget Stronghold Invest. Johanna har dessförinnan en bakgrund som managementkonsult.

– Det är med stor glädje som vi har utsett Johanna Hessius till ny landschef för den svenska rådgivningsorganisationen. Med ett modernt ledarskap, starkt driv och fokus kommer Johanna bidra till att vässa Newsecs erbjudande ytterligare och göra oss ännu bättre, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.



Newsec har vuxit kraftigt de senaste åren och lanserade i slutet av 2021 en intensifierad europeisk tillväxtstrategi. Bolaget har i dag 2 000 medarbetare inom rådgivning och fastighetsförvaltning fördelat på samtliga marknader i Norden och Baltikum.

– Jag ser mycket fram emot att fortsätta bygga Newsec som bolag samt vara med och bidra till att vi blir en ledande europeisk tjänsteaktör inom fastighetssektorn. Att stärka Newsecs samlade erbjudande ytterligare och fortsätta utveckla teamet ser jag som viktiga fokusområden i min nya roll. Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och ha marknadens nöjdaste kunder, säger Johanna Hessius, tillträdande landschef för Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.



Johanna Hessius tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2022.

