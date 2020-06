Johan Tengelin blir ny vd för Magnolia Bostad. Bild: Magnolia Bostad

Johan Tengelin tar över som vd i Magnolia Bostad

Karriär Johan Tengelin tar över posten som vd i Magnolia Bostad senast i december. Han efterträder Fredrik Lidjan som haft rollen som vd de senaste drygt fem åren. Bolaget ska skifta alltmer till att bygga värde i egen bok.

Under Fredrik Lidjans ledning har Magnolia Bostad skapat en stabil plattform med både strukturkapital och stark tillväxt. Bolaget är nu redo för nästa steg där fokus kommer att skifta alltmer till att kapitalisera på de senaste årens tillväxt genom att bygga värde i egen bok. Johan Tengelin kommer in med djup transaktions- och investeringserfarenhet från branschen där han har bidragit med starkt ledarskap och tydligt värdeskapande i tidigare roller.



– Jag är både glad och stolt att välkomna Johan Tengelin till Magnolia. Det är min övertygelse att han har vad som krävs för att ta bolaget in i nästa fas. Vi har en fantastisk resa bakom oss där Andreas Rutili ansvarade för uppstart och entreprenörskap, följt av Fredrik Lidjan som gjort Magnolia till en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Jag tackar Fredrik för det fantastiska jobbet han har gjort med bolaget och tillsammans lämnar vi nu över stafettpinnen till Johan, säger Fredrik Holmström, styrelseordförande i Magnolia Bostad.



Magnolia Bostads nya satsning kommer bland annat innebära en ökad andel egna förvärv för långsiktig förvaltning. Denna utveckling påbörjades redan under 2019 med ambition om att skapa en ökning av substansvärde samt ett starkare kassaflöde över tid. Bolagets etablerade projektutvecklingsverksamhet och samarbeten med kunder och partners är fortsatt bolagets kärnverksamhet.



– Jag ser fram emot att få komma in i ett av Sveriges mest expansiva fastighetsbolag och tillsammans med teamet på Magnolia kapitalisera på den plattform som byggts de senaste åren. Det ska bli spännande att fortsätta bygga relationer, bolag och samhällsvärde, säger Johan Tengelin.



Johan Tengelin kommer närmast från Brunswick Real Estate där han blev partner 2017 efter att ha varit med och byggt upp Brunswicks investeringsverksamhet i egenskap av vd för dotterbolaget Sveafastigheter sedan 2014. Dessförinnan var han vd för den nordiska verksamheten på GE Capital Real Estate där han hade ett flertal ledande befattningar mellan 2004 och 2014. Under åren 1998 – 2004 var Johan projektledare inom Corporate Finance och delägare i Carnegie Investment Bank.



Johan Tengelin tar över efter Fredrik Lidjan senast i december 2020.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen