Johan Danielsson. Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Johan Danielsson blir ny bostadsminister

Sverige Statsminister Magdalena Andersson presenterade under tisdagen Sveriges nya ministrar. Ny bostadsminister i regeringen blir Johan Danielsson.

Sedan regeringen Löfven tillträdde efter valet 2014 har Sverige har miljöpartister – Mehmet Kaplan, Per Bolund, Peter Eriksson, Per Bolund igen och slutligen Märta Stenevi – innehaft posten som bostadsminister. Men efter att Miljöpartiet valt att lämna regeringen bryts den traditionen.



När statsminister Magdalena Andersson under tisdagen presenterade ministrarna i den nya regeringen utsågs socialdemokraten Johan Danielsson till bostadsminister och biträdande finansmarknadsminister.



39-årige Johan Danielsson var EU-parlamentariker under perioden 2019-2021 och EU-samordnare inom LO mellan 2010 och 2019. Han är uppvuxen i Borlänge och utbildad vid Linköpings universitet.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

