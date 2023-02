Johan Skoglund. Bild: Sandra Birgersdotter Ek

JM: "Starkt resultat i en svag marknad"

Bolag JM:s rörelseresultat och resultat per aktie minskade under 2022 men bedöms ändå som stadigt efter rådande förutsättningar. Styrelsen föreslår 14 kronor i utdelning per aktie.

Januari-december 2022:





Vd:n Johan Skoglund kommenterar:

– Vi summerar ett år där jag är mycket nöjd med JM:s utveckling under alltmer utmanade marknadsförutsättningar. De makroekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet har försämrats under 2022, kriget i Ukraina pågår alltjämt och energipriserna är fortsatt höga samtidigt som inflation och räntor fortsatte att stiga under fjärde kvartalet. Som en följd av detta ser vi en avmattning på våra marknader, med minskande försäljning.

– JM står totalt sett fortsatt starkt med 8 078 bostäder i pågående produktion varav en normal andel, 62 procent, är bokade eller sålda samt har en stark balansräkning. Antalet produktionsstartade bostäder minskade under det fjärde kvartalet, till följd av uteblivna nödvändiga myndighetsbeslut som försenat flera projekt i Stockholm samt svagare försäljning av bostäder. Samtidigt ser vi att det fortfarande finns förutsättningar att starta nya bostadsprojekt på alla våra marknader. Fortsatt fokus på produktionsstarter kommer vara prioriterat för JM för att generera ett stabilt kassaflöde.

