Västerås. Bild: Västerås stad

JM säljer till Lansa

Transaktioner JM har tecknat avtal med Lansa Fastigheter om försäljning av två hyresrättsfastigheter som kommer uppföras i Gideonsberg, Västerås. Affären uppgår till 160 miljoner kronor.

Fastigheterna som avyttras är Svärdsliljan 6 och 7, Västerås, innehållande två punkthus med 9 respektive 10 våningar. Projektet omfattar 69 yteffektiva, Svanenmärkta lägenheter. Projektet produktionsstartas under det andra kvartalet 2020 och kommer frånträdas vid planerat färdigställande under det fjärde kvartalet 2021. Intäkter och resultat redovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Bostad Riks.

– Vi är glada att tillsammans med Lansa Fastigheter genomföra detta fina hyresrättsprojekt i Västerås. Lansa Fastigheter är ett bolag inom Länsförsäkringsgruppen med ett långsiktigt investerings- och förvaltningsperspektiv, säger Per Johansson, regionchef region Öst.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

