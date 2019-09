Johan Skoglund. Bild: JM

JM säljer entreprenadverksamheten i Norge

Bolag JM har tecknat avtal om försäljning av den externa entreprenadverksamheten i Norge, JM Entreprenör AS, till Vicon AS, ett bolag i norska KB Gruppen AS. Överenskommet företagsvärde uppgår till cirka 40 miljoner kronor.

Affären innebär ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2019 om 15 miljoner kronor som kommer att redovisas inom affärssegment JM Entreprenad. Försäljningen förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. JM Entreprenör AS har de senaste åren haft en genomsnittlig omsättning om cirka 550 miljoner kronor. JM Entreprenads verksamhet inriktas framöver mot anläggningsverksamhet i Sverige, i nuvarande form, där synergierna är tydliga med JM:s projektutveckling av bostäder.



– I och med försäljningen av JM Entreprenör AS tar JM ytterligare ett steg i att renodla vår verksamhet mot projektutveckling av bostäder samtidigt som JM Entreprenör AS ges möjlighet att utvecklas som entreprenadbolag, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef på JM.

