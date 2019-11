Maria Sandell. Bild: Kungsleden

JM rekryterar från Kungsleden

Karriär Maria Sandell blir ny hållbarhetschef på JM och tillika avdelningschef för Miljö- och hållbarhetsavdelningen inom verksamhetsutveckling med tillträde den 1 februari 2020.

Maria Sandell kommer närmast från Kungsleden AB där hon haft rollen som hållbarhetschef. Maria Sandell är ordförande i den svenska kommittén för LEED (Leadership in Environment, energy and design) och medlem i Nasdaqs expertpanel inom grön finansiering.



– Vi har lagt en bra grund när vi Svanenmärker samtliga bostäder i koncernen. Maria är med sin breda kompetens ett värdefullt tillskott till vår verksamhet och till JMs fortsatta utveckling. Hennes erfarenhet inom miljöcertifiering och grön finansiering passar väl in för att ta vårt miljö- och hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande till nästa nivå, säger Per Lundquist, chef för verksamhetsutveckling på JM.



– Jag ser mycket fram emot att arbeta på JM som under lång tid varit framstående inom en bredd av hållbarhetsfrågor. Det känns extra inspirerande att jobba med hållbart samhällsbyggande och att utveckla affärsmodeller i en verksamhet som direkt påverkar många människor under lång tid, säger Maria Sandell, tillträdande hållbarhetschef.

- Anthon Näsström

