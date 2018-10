JM: Positiv försäljningsutveckling i Stockholm

Publicerad den 25 Oktober 2018

Bolag JM redovisar minskade resultat, men försäljningsutvecklingen i Stockholm är positiv.

Q3: Intäkterna uppgick till 3 832 mkr (3 813) och rörelseresultatet minskade till 411 mkr (543). Rörelsemarginalen minskade till 10,7 procent (14,2). Negativ omvärdering inom affärsenheten JM Entreprenad har inneburit en förlust om –61 mkr (5).

Resultatet före skatt minskade till 390 mkr (528).

Resultat efter skatt minskade till 303 mkr (411).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –234 mkr (574).

Antal sålda bostäder minskade till 613 (681) och produktionsstarterna minskade till 680 (971).

Verksamheten inom JM Entreprenad kommer att utvärderas under det fjärde kvartalet avseende framtida inriktning och omfattning.



Vd Johan Skoglund:



– Bostadsmarknaden i Stockholm är avvaktande men har stabiliserats ytterligare under det tredje kvartalet. Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning där benägenheten att teckna kontrakt tidigt dock har stärkts under de senaste kvartalen. Försäljningen av våra bostäder i Stockholm har

utvecklats positivt under det tredje kvartalet och särskilt beaktat vårt begränsade utbud för inflyttning i närtid. Försäljningen i tredje kvartalet uppgick till samma nivå som andra kvartalet.



– Produktionsstartade bostäder i Stockholm under kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym. Planerad produktionsstart under det tredje kvartalet av ett projekt i Stockholm med hög bokningsgrad har skjutits fram i avvaktan på slutgiltig överenskommelse om kommunalt exploateringsarbete.



– Del av vår entreprenadverksamhet i Stockholm har lönsamhetsproblem som innebär att vi under det fjärde kvartalet kommer att utvärdera framtida inriktning och omfattning av entreprenadaffären.



– Vår bostadsverksamhet i övriga Sverige uppvisar en god lönsamhetsnivå i en huvudsakligen stabil marknad där försäljningen i tredje kvartalet har ökat något jämfört med andra kvartalet.



– Produktionsstarterna under tredje kvartalet var något lägre än

andra kvartalet.



– I Norge har aktivitetsnivån på bostadsmarknaden varit god och bostadsmarknaden i Finland har varit stabil under det tredje kvartalet. Vår affär inom utlandsverksamheten har utvecklats fortsatt väl under 2018 inkluderat goda markförvärv vilket innebär en gradvis geografisk breddning av bostadsaffären. Försäljningen inom vår utlandsverksamhet under det tredje kvartalet var något lägre än andra kvartalet vilket bland annat beror på det begränsade antalet produktionsstarter i Norge. Vi planerar för ökat antal produktionsstartartade bostäder i Norge under det fjärde kvartalet förutsatt fortsatt stabil försäljningsutveckling och väl fungerade planprocesser.

