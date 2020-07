Johan Skoglund. Bild: JM

JM: Minskat antalet sålda bostäder men ökat resultat

Bolag JM minskade antalet sålda bostäder under H2 men ökade resultatet efter skatt.

Resultat januari-juni 2020:

# Intäkterna uppgick till 7 476 mkr (7 613) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 7 403 mkr (7 517).

# Rörelseresultatet uppgick till 840 mkr (819)*. Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (10,8). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus minskade till 860 mkr (1 020) och rörelsemarginalen till 11,6 procent (13,6).

# Resultatet före skatt uppgick till 802 mkr (779).

# Resultat efter skatt uppgick till 630 mkr (614).

# Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,6 procent (19,8).

# Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 9,20 kronor (8,80).

# Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 592 mkr (371).

# Antal sålda bostäder minskade till 1 447 (1 548) och produktionsstarterna uppgick till 1 368 (1 365).



*Resultatet inkluderade engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) inom JM Entreprenad om –180 mkr redovisad under det första kvartalet 2019.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

