Johan Skoglund. Bild: JM

JM: Minskade intäkter men ökat resultat – höjd utdelning

Bolag JM:s resultat per aktie ökade för helåret till 22,50 kronor (20,60). Utdelningen höjs till 12,50 kronor per aktie (12).

Helårssiffrorna:

Intäkterna minskade till 15 692 mkr (16 161) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 15 438 mkr (15 391).

Rörelseresultatet ökade till 2 008 mkr (1 886). (Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten i dotterbolaget JM Entreprenad AB om -180 mkr redovisad under det första kvartalet.)

Rörelsemarginalen ökade till 12,8 procent (11,7). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus ökade till 2 243 mkr (2 062) och rörelsemarginalen till 14,5 procent (13,4).

Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 1 928 mkr (1 817). Resultat efter skatt ökade till 1 570 mkr (1 438).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (22,2). Resultatet per aktie under året ökade till 22,50 kronor (20,60).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 291 mkr (–473).

Antal sålda bostäder ökade till 3 595 (2 463) varav 376 bostäder avser försäljning av hyresrättsfastigheter inom JM Fastighetsutveckling. Produktionsstarterna ökade till 3 269 (3 135) varav 143 bostäder avser hyresrättsbostäder inom JM Fastighetsutveckling.

Övervärden exploateringsfastigheter om 6,7 mdkr (7,0).

Styrelsen föreslår 12,50 kronor (12,00) i utdelning för 2019.



JM:s vd Johan Skoglund:

– Vi har haft en fortsatt positiv utveckling av bostadsaffären i såväl Sverige som Norge och Finland under året som avslutades med stark försäljning och hög produktionstartsnivå på samtliga marknader. Utbudet av nyproducerade bostäder på marknaden har minskat under 2019 i både Stockholm och övriga Sverige. Transaktionsvolymen på totala bostadsmarknaden i Sverige har ökat tydligt under året.



– Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare. Samtidigt ser vi fortsatt en förbättring av efterfrågan för JM:s bostäder från kunder i Stockholm. Inte minst har vi mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har i pågående produktion och det glädjer mig att vi under fjärde kvartalet har produktionsstartat ytterligare två projekt med ägarlägenheter i Stockholm. Den gradvisa förbättringen av marknaden har givit en positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm med 353 sålda bostäder under fjärde kvartalet jämfört med 286 samma period föregående år och 261 under det tredje kvartalet i år. 2020 har också börjat positivt med stort antal besökare på våra Stockholmsprojekt under Stora Visningsdagen i januari. Produktionsstartade bostäder stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym. Vi har två projekt om cirka 140 bostäder i Stockholm där produktionsstarten fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för produktionsstart av dessa två projekt under första halvåret 2020.



– Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar god lönsamhetsnivå i en fortsatt stabil marknad med god försäljning och nivå produktionsstarter under kvartalet. I Norge har aktivitetsnivån på bostadsmarknaden varit hög och i Finland har bostadsmarknaden varit stabil under kvartalet. I linje med årsplaneringen har vi under det fjärde kvartalet haft en hög nivå av produktionsstartade bostäder inom utlandsverksamheten.



– Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka finansiella position ger oss handlingsfrihet. Den starka balansräkningen och den goda utvecklingen i vår affär innebär att styrelsen föreslår en höjd utdelning till våra aktieägare. Förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling för vår affär.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen