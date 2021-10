Johan Skoglunds JM köper av Kungsleden. Bild: JM

JM köper av Kungsleden i Mölndal

Transaktioner JM förvärvar byggrätter från Kungsleden för utveckling av cirka 105 bostäder centralt i Mölndal söder om Göteborg. Affären uppgår till 96 miljoner kronor och tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2021.

Förvärvet utgör en del av fastigheten Stiernhielm 7, belägen centralt i Mölndal vid naturreservatet Safjällets fot och nära Göteborgs centrum. JM förvärvade 2013 den angränsande fastigheten Stiernhielm 6, som tillsammans med de nu förvärvade byggrätterna och den lagakraftvunna detaljplanen möjliggör utveckling av totalt 225 bostäder i flerbostadshus. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under det fjärde kvartalet 2021.

– Vi ser fram emot att fortsätta delta i utvecklandet av Mölndals centrala delar. Genom förvärvet befäster vi JMs position som en av de största bostadsutvecklarna i Mölndals stad, säger Henrik Orrsjö, regionchef JM region väst.



– Vi är mycket glada över att fortsätta realisera värdet i den fina bostadsutvecklingspotential som vi har arbetat med att ta fram under många år i Kungsleden. För närvarande har vi drygt 275 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter och drygt 600 000 kvadratmeter kommersiella byggrätter under utveckling i våra prioriterade marknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO på Kungsleden.



Den första etappen i projektet är beräknad att produktionsstartas under 2022.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

