Johan Skoglund, vd för JM. Bild: Sandra Birgersdotter Ek

JM förvärvar byggrätter för bostadsutveckling i Solna och tecknar avtal för nytt huvudkontor ...

Transaktioner JM har förvärvat byggrätter av Fabege för utveckling av cirka 450 bostäder i Huvudsta, Solna. Fastighetsvärdet i förvärvet uppgår till 484 mkr inklusive erlagt exploateringsbidrag. Tillträde och erläggande av likvid sker under det andra kvartalet 2023.

De förvärvade byggrätterna ligger inom detaljplan del av Huvudsta 3:1, i Solna kommun strax norr om Stockholm, och har en lagakraftvunnen detaljplan som medger utveckling av cirka 450 bostäder. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det andra kvartalet 2023.

– Solna är en mycket attraktiv kommun och vi är glada att kunna stärka vår position med ytterligare byggrätter i området, säger Malin Lindskog, regionchef på JM Stockholm Nord.



Byggrätterna har ett fint läge i Huvudsta, med närhet till Ulvsundasjön och Huvudsta tunnelbane-station. Produktionsstart beräknas ske under 2024.



I samband med förvärvet har JM tecknat hyresavtal för sitt nya huvudkontor om cirka 6 500 kvadratmeter i Fabeges projekt Haga Norra i Solna. Fastigheten är under uppförande och inflyttning sker hösten 2024.

Ämnen