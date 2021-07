Johan Skoglund. Bild: JM

JM: Fortsatt hög efterfrågan och stark försäljning

Bolag JM nästan fördubblar antalet sålda bostäder jämfört med förra året.

April–juni:

Intäkterna ökade till 3 719 mkr (3 632).

Rörelseresultatet ökade till 609 mkr (357). Rörelsemarginalen ökade till 16,4 procent (9,7).

Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 167 mkr (0) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 594 mkr (340). Resultat efter skatt ökade till 503 mkr (266).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 792 mkr (404).

Antal sålda bostäder ökade till 1 210 (642) och produktionsstarterna ökade till 800 (731).



Januari–Juni:

Intäkterna minskade till 7 056 mkr (7 476).

Rörelseresultatet ökade till 1 015 mkr (840). Rörelsemarginalen ökade till 14,4 procent (11,2).

Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 178 mkr (18) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 984 mkr (802). Resultat efter skatt ökade till 812 mkr (630).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,1 procent (22,6). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 11,60 kronor (9,00).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 884 mkr (592).

Antal sålda bostäder ökade till 2 471 (1 447) och produktionsstarterna ökade till 1 727 (1 368).



– Vi hade en fortsatt stark efterfrågan under det andra kvartalet med stark försäljning till goda prisnivåer på samtliga våra marknader, säger vd Johan Skoglund.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen