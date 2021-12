Bild: Istock

JM förändrar i koncernledningen

Bolag Hilde Vatne, vd för JM Norge, och Markus Heino, vd för JM Suomi, ingår från och med den 1 januari 2022 i JM:s koncernledning.

Hilde Vatne har bidragit framgångsrikt inom JM Norge sedan 2011 och har under 2021 tillträtt som vd för JM Norge AS. Markus Heino är vd för JM Suomi Oy sedan 2013.



Susanne Persson lämnar i samband med detta uppdraget som tillförordnad affärsenhetschef för JM Norge och JM Finland, och återgår till sin ordinarie roll som affärsenhetschef JM Bostad Riks samt styrelseordförande i JM Norge AS.

– Med Hilde och Markus i koncernledningen stärker vi samordningen av verksamheterna på JMs marknader och vår kapacitet att erbjuda bostäder till fler nöjda kunder. Jag vill samtidigt tacka Susanne för att hon under en tid axlat rollen som tillförordnad affärsenhetschef för JM Norge och JM Finland parallellt med sitt ordinarie uppdrag, säger Johan Skoglund, JM:s vd och koncernchef.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen