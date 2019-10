Johan Skoglund. Bild: JM

JM: Fler sålda och startade bostäder

Bolag JM sålde 2 654 bostäder under de första nio månaderna, att jämföra med 1 712 motsvarande period förra året.

Intäkterna minskade till 11 381 mkr (12 011) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 11 159 mkr (11 343).

Rörelseresultatet uppgick till 1 449 mkr (1 443). Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (12,0). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 656 mkr (1 519) och rörelsemarginalen till 14,8 procent (13,4).



Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet.



Resultatet före skatt uppgick till 1 387 mkr (1 387). Resultat efter skatt ökade till 1 128 mkr (1 079).



Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (27,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,20 kronor (15,50).



Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 817 mkr (-456).



Antal sålda bostäder ökade till 2 654 (1 712) och produktionsstarterna ökade till 2 162 (2 097).

