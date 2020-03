Johan Skoglund. Bild: JM

JM ändrar utdelningsförslag

Bolag Beroende på den osäkerhet som covid-19 har förorsakat föreslår styrelsen för JM AB en förändrad utdelning för 2019. Styrelsen i JM AB föreslår stämman den 26 mars en utdelning om 6,25 kr samtidigt som intentionen om en total utdelning under 2020 om 12,50 kr kvarstår.

Förutsatt att omvärlden har stabiliserats och visibiliteten framåt för bostadsmarknaden har förbättrats i rimlig omfattning är ambitionen att kalla till extra bolagsstämma senare under 2020 för att föreslå beslut om ytterligare utdelning.



Hittills under första kvartalet 2020 har JM:s affär utvecklats stabilt såväl försäljnings- som produktionsmässigt vilket också innebär god likviditet och fortsatt finansiell styrka för JM-koncernen. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala dimensioneringen utifrån JM:s affärsmodell. Finansieringen av nya produktionsstarter sker också under normala omständigheter och villkor. Liksom för många andra bolag föreligger risker bemanningsmässigt och i underleverantörskedjan som dock inte har blivit utsatt för väsentliga störningar hittills.



Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar JM en minskning i efterfrågan samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. JM:s strategi för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna fortsatt goda kassaflöden och produktionskapaciteten till dess att marknadssituationen har förbättrats.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen