Kontorsfastigheten Brädstapeln 13 i Stockholm. Bild: JLL

JLL vinner uthyrningsuppdrag om 6 500 kvadratmeter kontor

Uthyrning JLL har fått uthyrningsuppdrag i Stockholm avseende 6 500 kvadratmeter kontor. Uppdraget avser fastigheten Brädstapeln 13 på Fleminggatan 20. Fastighetsägare är Europa Capital via NCAP – Nordic Investment & Capital Partners. Uthyrningsarbetet har påbörjats.

Fastigheten har genomgått en omfattande renovering och består av 13 000 kvadratmeter toppmoderna kontor fördelat på sju våningsplan. Brädstapeln 13 är belägen på Kungsholmen i centrala Stockholm och ritades av Anders Tengbom och Stefan Salamon. Byggnaden är certifierad enligt BREEAM VERY GOOD samt hälsocertifieringen Fitwel.

– Vi är glada att ge uthyrningsguppdraget till JLL och att få välkomna nya hyresgäster till denna fina fastighet, säger Johan Björk, Head of Asset Managment Sweden NCAP.

– Vi tackar för Europa Capitals förtroende och ser fram emot vårt samarbete. Fastighetens vackra arkitektur tillsammans med dess starka läge gör den mycket attraktiv för blivande hyresgäster, säger Theodor Jarnhammar, Head of Leasing på JLL.

