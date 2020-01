JLL rekryterar stjÃ¤rntrio

Sara Vesterlund, Daniel Anderbring och Thomas Persson. Bild: Cushman & Wakefield/Magnolia

JLL rekryterar stjärntrio

Bolag JLL vässar laget med några av Sveriges tyngsta transaktionsrådgivare. Thomas Persson tillträder som Head of Capital Markets Nordics. Han kommer närmaste från rollen som Chef Affärsgenerering, Magnolia Bostad, tidigare Cushman & Wakefield och Catella. Daniel Anderbring går in som Head of Capital Markets Sweden, med Sara Vesterlund som Deputy Head. Båda kommer närmast från samma positioner på Cushman & Wakefield.

– Vi får in tre starka rådgivare, som tveklöst blir en stor tillgång. Vår ambition är att vara marknadsledande och locka de vassaste medarbetarna, säger Linus Ericsson, vd för JLL Sverige.

– Vi har det senaste året byggt ett starkt team, som haft fantastiska framgångar med rekordstora transaktionsvolymer. Nu tar vi nästa steg och expanderar, fortsätter Linus Ericsson.

Thomas Persson ska i sin nya roll leda större transaktioner på den svenska och nordiska marknaden. Han drivs av stora och komplexa affärer, där JLL:s kvalificerade rådgivning, finansiella lösningar och globala räckvidd öppnar för att ge kunderna de bästa tänkbara lösningarna.

– Jag vill tillbaka till rådgivarsidan och ser en fantastisk möjlighet i att knyta ihop större nordiska affärer hos en riktigt stark rådgivare, särskilt med det stora intresse som finns från internationella investerare, säger Thomas Persson.

– Vi har en rad stora affärer i pipelinen där Thomas expertis blir ett viktigt bidrag, så jag är väldigt nöjd. Nu tar vi ett samlat grepp på den nordiska marknaden där jag ser stora möjligheter framöver, säger Christian Hohenthal, vd för JLL Finland.



JLL har det senaste året varit rådgivare vid transaktioner av nordiska portföljer, främst inom logistikfastigheter, till ett sammanlagt värde på över 15 miljarder kronor.

– Det ska bli spännande att ansluta till JLL som har helt rätt positionering på marknaden, en tydlig finansiell profil och det förmodligen starkaste globala nätverket, säger Daniel Anderbring och Sara Vesterlund i ett gemensamt uttalande.



Den nyrekryterade trion har arbetat tillsammans tidigare och ser fram emot att göra det igen, samtidigt som de lär känna ett nytt kompetent team på JLL.

Tillsammans med Debt & Financial Advisory uppgår JLL:s transaktionsrådgivning till drygt 30 personer i Sverige, 13 i Finland och 10 personer i Norge via samarbetet med Akershus Eiendom.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

