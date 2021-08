Bild: Istock

JLL ökar sin industri- och logistiksatsning

Bolag JLL expanderar och förstärker inom Office and Industrial Leasing med en ny medarbetare. Johan Norberg har rekryterats för att vara med och bygga upp JLL:s industri- och logistiksatsning inom uthyrning- och utvecklingstjänster.

Johan Norberg börjar på JLL den 30 augusti och kommer närmast från Izettle (PayPal) som Supply Chain Manager. Dessförinnan har han arbetat på Cargotec och Saab. Johan Norberg är utbildad civilingenjör med inriktning inom logistik.

– Vi gör nu en ökad industri- och logistiksatsning då vi ser en markant ökad efterfrågan. Det är glädjande att vi får in Johan i teamet som med sin erfarenhet och kompetens kommer att bidra till JLL:s fortsatta utveckling, säger Theodor Jarnhammar, Head of Office and Industrial Leasing på JLL.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

