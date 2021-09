Leijonsköldska palatset. Bild: JLL

JLL får uthyrningsuppdrag för Leijonsköldska palatset

Uthyrning JLL har fått uthyrningsuppdrag av Vasaparken avseende fastigheten Pan 1 i Gamla stan i Stockholm, även kallad Leijonsköldska Palatset. Uppdraget omfattar kontor om cirka 3 000 kvadratmeter och arbetet inleds omgående.

Fastigheten genomgår en omsorgsfull renovering och omvandlas till toppmoderna kontorslokaler med bevarad charm. Fastigheten är belägen på Lilla Nygatan i Gamla stan och nuvarande byggnad uppfördes år 1860 för Stockholms Enskilda Bank. Fastigheten var på sin tid Stockholms första privata bankpalats och har på senare tid varit huvudkontor till Acne och senast även inrymt en skola.

– Leijonsköldska Palatset är en unik fastighet som vi nu utvecklar till toppmoderna kontor. Vi ser fram emot att JLL tar sig an uppdraget och fyller den med nya hyresgäster, säger Jacob Åhman, Vasaparken.

– Vi är glada över Vasaparkens förtroende att få arbeta med denna historiska fastighet och ser fram emot vårt samarbete, säger Theodor Jarnhammar, Head of Office and Industrial Leasing på JLL.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

