Bild: Istock

JLL expanderar och rekryterar tre nya medarbetare inom Capital Markets

Bolag JLL expanderar och förstärker Capital Markets med tre nya medarbetare. Teamet utökas med en Senior Director och två Associates.

Daniel Turner börjar som Senior Director och har lång erfarenhet från transaktionsmarknaden i Sverige och internationellt. Han kommer närmast från Cushman & Wakefield som Deputy Head of Capital Markets.



Ludwig Watz Almqvist började i juni som Associate och kommer närmast från studier vid KTH.



William Broberg Piller har det senaste året haft ett internship på JLL och blir anställd som Associate.



Daniel Turner och William Broberg Piller ansluter under september.

– Jag är glad att kunna välkomna tre nya medarbetare till teamet och att vi fortsätter att expandera. Jag är övertygad om att våra förstärkningar kommer att bidra till vår fortsätta utveckling och framgång, säger Daniel Anderbring, Head of Capital Markets, JLL Sverige.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen