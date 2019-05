Jetpak etablerar huvudkontor på Arlanda

Bild: Sandell Sandberg

Publicerad den 14 Maj 2019

Jetpak etablerar sitt huvudkontor i Swedavias Office One på Arlanda.

Uthyrning Swedavia har tecknat ett tioårigt hyresavtal på drygt 1 000 kvadratmeter med expressleveransföretaget Jetpak. Vid årsskiftet 2019/2020 flyttar Jetpak sitt huvudkontor till Office One – Swedavias nya kontorssatsning på Stockholm Arlanda Airport.

Office One stod färdigt i slutet på 2018 och rymmer totalt 15 000 kvadratmeter kontorsyta fördelad på tio våningsplan. Byggnaden har ett centralt läge på flygplatsen, nära terminaler, kommunikationer, hotell och annat serviceutbud.



– Vi är naturligtvis mycket glada att Jetpak och därmed ytterligare en hyresgäst väljer Office One, som är en unik mötesplats med närhet till hela världen genom läget på Stockholm Arlanda Airport. Flexibla kontorslösningar i kombination med effektiva kommunikationer är något som efterfrågas allt mer, säger Karl Wistrand, vice vd Swedavia och tillförordnad direktör för koncernenheten Anläggning och system.



– Vår flytt till Arlanda och Office One är ett viktigt steg för att komma närmare vår kärnverksamhet, och för att stärka våra relationer med kunder och leverantörer. Det är också en viktig del i vår europeiska expansion och internationalisering av vår affärsverksamhet, säger Kenneth Marx, vd på Jetpak.



Andra hyresgäster i Office One är bland andra United Spaces, en av Nordens ledande aktörer inom coworking, Dovista Sverige, en av Sveriges ledande fönstertillverkare och Babcock Scandinavian AirAmbulance, Nordens största ambulansflygföretag.



Office One ligger mitt i den nya flygplatsstaden som växer fram på Stockholm Arlanda Airport. I samma kvarter byggs just nu ett av Nordens största flygplatshotell som öppnar i början på 2020. Ytterligare terminalnära byggnader planeras, som ett led i utvecklingen att Stockholm Arlanda Airport ska bli den ledande flygplatsen i Norden.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

