Jesper Mårtensson. Bild: Balder

Jesper Mårtensson blir tillförordnad CFO i Balder

Bolag Med anledning av den brottsmisstanke som finns mot två av Balders ledande befattningshavare har Balders styrelse beslutat att med omedelbar verkan tillsätta Jesper Mårtensson som tillförordnad CFO i Fastighets AB Balder.

– Det känns naturligt att Jesper tillträder den här rollen, främst för att han rent kompetensmässig är helt rätt person för uppdraget men också för att jag vet att vi arbetar väldigt bra tillsammans, säger Erik Selin.



Jesper Mårtensson har mer än 15 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och har bland annat arbetat som CFO i SveaReal AB och Key Account Financial Manager i Newsec Asset Management. Han kommer närmast från ES Fastigheter AB där han primärt ansvarat för koncernens ekonomi och finans men även varit aktiv i ett flertal bolag där ES Fastigheter är en större aktieägare. Jesper Mårtensson tillträder rollen omedelbart.

– Jag går in i denna roll med stor respekt och ödmjukhet. Då jag känt Erik i tio år och vi arbetar väldigt bra tillsammans samt mot min bakgrund blir det naturligt för mig att ta mig an denna roll, säger Jesper Mårtensson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen