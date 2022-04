Jens Stender ny partner på NREP – ska driva internationell tillväxt

Jens Stender. Bild: NREP

Bolag I sin nya roll som Head of Global Markets kommer Jens Stender att leda NREP:s arbete med att växa och bygga nya marknader och affärslinjer.

Jens Stender ansluter till som partner och medlem ledningsgruppen. Som chef för globala marknader kommer Jens Stender att spela en avgörande roll i att leda NREP:s tillväxtambitioner, både på geografisk och strategisk nivå, när det ser ut att ta sig in på nya marknader och produktlinjer som är i linje med dess uppdrag att lösa utmaningar i det urbana ekosystemet.



Han ansluter till NREP från Egon Zehnder där han arbetat i 14 år. Innan dess var Jens Stender vd och grundare av MFD Mobiles Fernsehen Deutschland GmbH i Tyskland och hade befattningar som Head of M&A hos debitel AG och som M&A-advokat hos Linklaters i Storbritannien och i Tyskland. Han har en doktorsexamen i juridik och en MBA från London Business School.

– Jag ansluter till NREP med perspektivet i att ha sett hundratals organisationer från insidan, inklusive denna unika verksamhet som omedelbart stack ut på grund av sin inspirerande kultur, ambition och ändamål. Efter en karriär som är djupt rotad i värderingar, skriver jag helt under på NREP:s problemlösningsfilosofi och blev fascinerad av den sällsynta möjligheten att ge ett direkt bidrag till att påverka en positiv förändring i vår miljö, och därmed vår framtid, till det bättre, säger Jens Stender.

– NREP:s framgång kan tillskrivas en god cirkel som sammanför den bästa kombinationen av människor, kapital och idéer, och rekryteringen av Jens är en återspegling av detta. Det är med stor glädje att officiellt välkomna Jens ombord; Jag är övertygad om att hans oöverträffade erfarenhet av att bygga upp och leda team i världsklass, kommer att bidra till att höja NREP:s tillväxtambitioner, när vi går in på nya marknader och vertikaler som tillåter oss att aktivt delta i att förbättra det urbana ekosystemet, säger Claus Mathisen, vd för NREP.

