Jacob Karlsson och Per Johansson. Bild: K-Fastigheter

Jätteaffären mellan K-Fastigheter och Brinova i hamn

Transaktioner Samtliga villkor för transaktionen där Brinova köper K-Fastigheters bestånd i södra Sverige har uppfyllts.

Brinova Fastigheter och K-Fastigheter offentliggjorde den 11 december 2024 att de ingått avtal varigenom Brinova förvärvar samtliga aktier i K-Fast Kullavägen AB, ett helägt dotterbolag till K-Fastigheter, och förvärvar därmed K-Fastigheters fastighetsägande bolag i Skåne, Småland och Danmark.



Samtliga villkor för transaktionen har uppfyllts och transaktionen har idag fullföljts. Köpeskillingen har erlagts genom att styrelsen i Brinova, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 7 mars 2025, beslutat om emission av 26 043 831 A-aktier och 106 502 041 B-aktier till K-Fastigheter, samt genom erläggande av en revers om cirka 63 miljoner kronor för pågående projekt som K-Fastigheter ansvarar för att färdigställa. De nya aktierna emitteras till ett sammanlagt belopp om cirka 4 302 439 005 kronor baserat på en teckningskurs om 32,46 kronor per aktie, vilket motsvarar Brinovas substansvärde per aktie per 30 september 2024. Efter transaktionens fullföljande uppgår K-Fastigheters totala innehav i Brinova till cirka 57,6 procent av aktierna och rösterna.



I samband med tillträdet har avtal om refinansiering av befintliga fastigheter och refinansiering av delar av de fastigheter som förvärvats från K-Fastigheter tecknats om cirka 4,7 miljarder kronor. Övrig finansiering i förvärvade bolag har övertagits med befintliga villkor.

– Det är med stor glädje vi nu tillträtt en kvalitativ portfölj av nyare bostäder i en stark region som innebär att vi blir en ledande aktör i Sverige inom bostadsfastigheter, säger Per Johansson, vd för Brinova.

– Genom transaktionen skapas en stark bostadsaktör i en expansiv region vilket ger goda utvecklingsmöjligheter. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla K-Fastigheter där än större fokus nu kommer ligga på vår entreprenadverksamhet. Detta både vad gäller produktion av våra koncepthus internt såväl som till externa kunder samt våra högklassiga stomentreprenader, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

