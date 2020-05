Jan Mattsson. Bild: Tengbom.

Jan Mattsson ny vd för Tengbom

Bolag Med gedigen erfarenhet från arkitektur- och samhällsbyggnadsbranschen ska han tillsammans med 600 medarbetare leda Tengbom in i framtiden.

Jan Mattsson blir ny vd för Tengbom. Med gedigen erfarenhet från arkitektur- och samhällsbyggnadsbranschen ska han tillsammans med 600 medarbetare leda Tengbom in i framtiden. Närmast kommer han från rollen som vd för Swecos arkitektverksamhet.



– Jan är helt rätt person att leda Tengbom. Hans ledarskapserfarenhet och drivkraft inom innovation, arkitektur och affärsutveckling är precis den kombination vi letat efter. Hans ödmjuka, kreativa och modiga personlighet går i linje med Tengboms värderingar och approach till människan och den marknad vi verkar i, säger Mats Jönsson, styrelseordförande, enligt ett pressmeddelande.



Sedan 2006 har arkitekten Jan Mattsson varit vd för Swecos arkitekter. Med sin breda erfarenhet inom arkitektur, samhällsutveckling och teknik har han framgångsrikt drivit arkitekturverksamhet på svensk och internationell mark. En meriterad och kundorienterad ledare som drivs av att utveckla människor, affärer och varumärke.



– Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet att leda Tengbom in i framtiden. Jag tror på arkitektens stora betydelse för att utforma framtidens hållbara, resilienta och humanistiska samhällen, säger Jan Mattson.

– Att få bidra till att utveckla kompetenta medarbetare under ett starkt varumärke och få företräda en kundorienterad organisation har alltid varit mina drivkrafter. Jag kommer att säkerställa att våra kunder får del av den samlade och framåtlutande kompetens som finns i det anrika arkitektföretaget Tengbom.



Jan tillträder sin nya roll under hösten 2020 och ersätter då Erika Rönnquist. Hon har varit interim vd för Tengbom sedan oktober 2019.

- Joakim Johansson

joakim@fastighetssverige.se

