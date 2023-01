Jakob Mörndal utses som vd för Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management. Bild: Castellum

Jakob Mörndal utses som vd för M2 Asset Management

Bolag M2 Asset Management meddelar att Jakob Mörndal utses till ordinarie vd för bolaget med start den 16 januari 2023.

Jakob Mörndal har en gedigen erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som investerarmarknaden. I sina senaste roller har Jakob varit Operativ chef på Castellum under 2022 samt tillförordnad VD för Castellum under hösten 2021. Tidigare arbetade han i en egen verksamhet samt under många år på Klövern tillsammans med Rutger Arnhult.

– Vi är mycket nöjda med tillförordnad vd Anders Gustafsons arbete i vårt familjeägda bolag och vill tacka honom för hans goda insatser. Inom kort tillträder Jakob Mörndal tjänsten, vilket känns väldigt roligt. Jag har arbetat med Jakob sedan 2012 och har stort förtroende för hans förmåga att ta hand om vårt familjebolag framöver och det glädjer mig att vi nu har en permanent lösning på vd-posten, säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för M2 Asset Management AB.



– Jag vill tacka Rutger för förtroendet att leda arbetet på M2 och önskar Jakob lycka till i sin nya roll, säger Anders Gustafson, tf vd för M2 Asset Management AB.



- Det känns väldigt spännande och roligt att få bli en del av teamet inom M2 Asset Management AB. Det finns en fin fastighetsverksamhet inom ramen för M2 Gruppen som jag vill fortsätta utveckla tillsammans med övriga medarbetare och hyresgäster. Utöver den direktägda fastighetsrörelsen finns också en omfattande värdepappersrörelse som bland annat innehåller ett antal strategiska aktieinnehav som jag kommer att följa nära, säger Jakob Mörndal.

