Jacob Götzsche ny vd för Caverion Corporation

Karriär Jacob Götzsche har utsetts till vd och koncernchef för Caverion Corporation med start den 9 augusti.

Jacob Götzsche tar vid i Caverion efter en lång internationell karriär på ISS, en global aktör inom Facility Management. Senast har Jacob haft positionen vd Europa och varit en del av ISS koncernledning där han rapporterat till koncernchefen. Under sin karriär hos ISS har Götzsche även haft olika regionala ledarskap, finansroller samt ansvarat för förvärv.



– Jacob Götzsche har bred internationell erfarenhet från ett globalt tjänsteföretag med djup insikt i alla våra kärnområden. Han är en välkänd och respekterad ledare i branschen och har en stark historik när det gäller att driva lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Hans operativa ansvar har inkluderat Facility Management, tekniskt underhåll och stora kunduppdrag. Hans förmåga att fokusera på människor och bygga multinationella, högpresterande team med mångfald blir en stor tillgång för Caverion, säger Mats Paulsson, styrelseordförande i Caverion Corporation.



– Styrelsen är övertygad om att Jacob Götzsche är rätt person att leda Caverion in i framtiden och att han kompletterar den stora kompetensen som redan finns i vår ledningsgrupp optimalt.



Jacob Götzsche:

– Jag är glad och hedrad över att bli en del av Caverion och att få leda företaget tillsammans med en mycket erfaren ledningsgrupp. Jag ser fram emot att arbeta med alla inom Caverion samt med våra kunder för att leverera hållbara resultat. Att stärka, leda och motivera människor med respekt och tillit, är för mig nyckeln till framgång. Jag har också en inneboende passion för att bygga prestationer via min operativa erfarenhet och min bakgrund inom ekonomi. Dessutom har jag arbetat i många olika branscher inklusive strikt reglerade branscher. Detta har gett mig en djup kommersiell insikt och förståelse för kundens behov. Allt detta kommer jag att använda för att skapa värde för alla intressenter i Caverion.

