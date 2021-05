Emigranten. Bild: Castellum

IT-koncern hyr halva Emigranten

Uthyrning Den storsatsande IT-koncernen Fellowmind, med de tre svenska systerbolagen Dqc, Endeavor och Orango flyttar in i Castellums nybyggda kontorshus Emigranten i Göteborg.

– Vi letade efter en helt ny lokal för våra tre systerbolag att flytta in i gemensamt i Göteborg. När vi hittade Emigranten blev valet väldigt enkelt: otroligt bra läge, och väldigt fint precis vid vattnet, nybyggt, miljöcertifierat och takterrass, säger Kristian Randel, HR-chef på Orango och projektägare för de tre Fellowmindbolagens flytt.

– Vi på Castellum hälsar de tre Fellowmindbolagen Dqc, Endeavor och Orango varmt välkomna till våra nybyggda lokaler i Emigranten. Här blir Fellowmind ett av de första bolagen som etablerar sig i det nya området Masthuggskajen som är en helt ny stadsdel som växer fram – nära till vattnet och stadens centrala puls, säger Helen Sandberg, uthyrningschef på Castellum Väst.



För några år sedan tog Castellum sig an en 100 år gammal befintlig detaljplan och såg möjligheten att bygga klart kvarteret kring det anrika Amerikahuset. I juni börjar flytten för Endeavor och Orango, och någon gång i slutet av året flyttar även Dqc in, och totalt hyr alla tre bolagen strax över 50 procent av den nybyggda fastigheten Emigranten.

– Emigranten har väldigt bra planerade ytor med stora fönster som går nästan enda ner till golvet för maximalt ljusinsläpp, fina materialval i form av väggar helt i glas för luftigare och öppnare känsla, och en helt magisk takterrass, säger Kristian Randel.





Hyresgästen förmedlades via Lokalisera och Robert Atterfelt.

