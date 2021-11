Inyett bir ny hyresgäst i Wihlborgs fastighet Prisma i Helsingborg. Bild: Wihlborgs

Inyett ny hyresgäst i Wihlborgs Prisma

Uthyrning I april 2022 flyttar fintech-bolaget Inyett till nya lokaler på 580 kvadratmeter i Prisma (Ursula 1) i Oceanhamnen, Helsingborg. Det ikoniska kontorshuset är därmed snart fullt uthyrt.

Inyett är ett fintech-bolag inom Visma som genom att automatisera kontrollen av betalningar och leverantörer hjälper företag att bland annat undvika bluffakturor. Det Helsingborgsbaserade bolaget med 30 medarbetare är idag verksamt i både Sverige och Norge.



I och med flytten till Prisma blir Inyett kontorsgranne med ett annat Vismabolag, Visma Financial Solutions, som flyttar in i Prisma under samma period. Det kunde Wihlborgs berätta om i september.

– Oavsett var man sitter i Helsingborg blir det ett lyft att komma till Prisma. Vi kan nu erbjuda våra medarbetare fantastiska lokaler på centralt läge. Med mer ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler får vi också bättre förutsättningar för det interna samarbetet, vilket gör oss mer snabbrörliga när vi utvecklas som bolag, säger Magnus Månsson, vd för Inyett.



Även närheten till Hetch var en avgörande faktor för Inyetts val. Hetch, Helsingborg tech house, driver bland annat coworking där entreprenörer och innovatörer med olika bakgrunder arbetar sida vid sida och kan utbyta kunskap och bilda nätverk.



Intresset för Prisma är stort och huset är snart fullt uthyrt. Sedan tidigare finns företag som Atkins, Skandia och EY på plats. I slutet av september invigdes Varvsbron som förbinder Oceanhamnen med Helsingborg C.

– Det är verkligen glädjande att Inyett ser Prisma med alla sina möjligheter som rätt plats att växa och utvecklas. Prisma har en svårslagen placering och utformning, men är också en allt starkare samlingsplats för företag som söker innovation, stimulans och samverkan med andra aktörer, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

