Stora Kontorsdagen

Intervju: Marknaden då, nu och imorgon – med Sven-Olof Johansson

Intervju: Marknaden då, nu och imorgon – med Sven-Olof Johansson
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner intervjuas på Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger i Stockholm. Bild: Fastpartner
Av: Eddie Ekberg

Den 11 november på Berns Salonger är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. En av dagens många höjdpunkter är ett möte med fastighetsikonen Sven-Olof Johansson som delar med sig av sina insikter från sex decennier i branschen.

Med över sex decennier i branschen har Sven-Olof Johansson, 80, upplevt krascher, uppgångar och omvälvande förändringar. På Stora Kontorsdagen delar han sina perspektiv på marknaden – då, nu och framåt – och ger en unik inblick i erfarenheterna bakom ett av Sveriges mest legendariska fastighetsliv.
Missa inte intervju med Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner, på Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger i Stockholm.

Säkra din plats här!
(Utnyttja vår grupprabatt, gå fyra betala för tre, ange ”4 för 3” i rutan Kampanjkod).

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.

Mot slutet av dagen sker en spännande final-omröstning där deltagarna på Stora Kontorsdagen kommer att utse segraren i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Nomineringen är öppen till och med nu på fredag den 3 oktober och finns här.

Se programmet här.

Moderator är omtyckta och professionella Johanna Samuelson och hon har EY:s Peter Wiman som sidekick/expertkommentator.

Läs mer om dem och de övriga medverkande talarna här.

Stora Kontorsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.
Partnerföretag är: Joyweek, Technogym, YLLW, Liljewall och Rekomo. Läs mer om dem här.

Stora Kontorsdagen STHLM är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.
Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.
Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.

Fastpartner AB på Branschguiden

Fastpartner äger och förvaltar fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum, Stockholm och Mälardalen från Gävle till Norrköping, Göteborg, Malmö och Uppsala. På dessa orter förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter i nära dialog med våra hyresgäster för att skapa effektiva verksamhetslokaler, och en långsiktig positiv och hållbar utveckling av stadsrummet. I våra fastigheter finns några av Sveriges ledande och största industribolag. Där finns också unga entreprenörer med nystartade bolag som lägger grunden till morgondagens näringsliv i Sverige. Dessutom finns det många typer av samhällsservice i våra lokaler som äldreboende, skolor, statliga & kommunala förvaltningar och vårdinrättningar – verksamheter som håller hjulen rullande i det svenska samhället. Fastpartner har sitt ursprung i ett bolag som bildades 1987 med ägare som ICA, Skandia och Skanska m.fl., då under namnet Fastighetspartner NF AB. En stor del av fastigheterna fanns då i Gävle. År 1994 börsnoterades bolaget, som idag finns listat på Nasdaq Nordic Large Cap. År 1996 gick bolaget samman med det tidigare noterade Fastighetsaktiebolaget Landeriet. Efter sammanslagningen följde en genomgripande renodlingsprocess under ett par år, och år 2000 bytte företaget namn till det numera välbekanta Fastpartner AB.
Fastpartner Stora Kontorsdagen Sven-Olof Johansson

Läs också