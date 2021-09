Gränbystaden. Bild: Martin Kelam

Internationellt modeföretag öppnar i Gränbystaden

Uthyrning Modeföretaget New Yorker har tecknat avtal om 920 kvadratmeter i Gränbystaden galleria och öppnar sin nya butik i slutet av oktober.

– Etableringen är ett kvitto på Gränbystadens attraktivitet, säger fastighetschef Thomas Levander på Atrium Ljungberg. Vi går en spännande höst till mötes när New Yorker öppnar i Gränbystaden galleria intill H&M. Under hösten öppnar även restaurangerna Pong och Jureskog och vi hoppas kunna berätta om ännu fler lanseringar inom kort. Vi ser en tydlig ljusning i såväl besök som omsättning i gallerian.



New Yorker är ett av världens största modeföretag inom young fashion för både kvinnor och män, med 1150 butiker i 46 länder. Butiken i Gränbystaden blir den 28:e i Sverige. Företaget sätter stolthet i sin produktionsplanering och garanterar att inga producerade plagg kastas bort.

– New Yorker brinner för det personliga mötet med kunden, säger Erik Wolter, försäljningschef på New Yorker. Vi lägger stort fokus på service, inredning och kollektioner i våra butiker.



Gränbystaden firar 50 år under hösten och fortsätter att utvecklas från köpcentrum till stad med en blandning av handel, kontor, bostäder, kultur och hälsa. Under sommaren inleddes bygget av ett kvarter med 90 bostadsrätter ut mot Gränbyparken och ett detaljplanearbete för att kunna utveckla ett mobilitetshus, två kontorsbyggnader och ytterligare bostäder har inletts.



Hyresavtalet med New Yorker är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

