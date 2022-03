Gymkedjan F45 väljer Göteborg för sin första Sverige-etablering. Bild: F45

Internationell gymkedjas första etablering i Sverige – väljer Göteborg

Uthyrning Den internationella gymkedjan F45 väljer att förlägga sin första etablering i Sverige på Norra Allégatan 5 i centrala Göteborg.

Lokalen är på totalt 324 kvadratmeter och belägen i markplan.

F45 är en gymkedja som startade år 2011, med sin första studio i New South Wales. Det finns idag över 1750 studios i världen och är en av de snabbast växande fitness-franchise. David Beckham är bolagets senaste ambassadör. F45 har fokus på 45 minuters högintensiv intervallträning. Detta blir F45’s första etablering i Sverige som de flyttar in i under Q2 2022.



– F45 är inte ett vanligt gym, det är ett globalt fitnessfenomen och vi är så exalterade över att nu ta det till Sverige. Och det är så passande att etablera oss i Sveriges fitnesshuvudstad; Göteborg, säger Gareth Evans, grundare, Pripen AB.



Fastighetsägare är Svanström Fastigheter och Croisette har varit rådgivare i uthyrningen.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen