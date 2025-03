Kriminalvården vill göra en utökning av den nyligen invigda Viskananstalten. Bild: iStock

Inteas anstalt utökas med 120 platser

Uthyrning Intea har tecknat avtal med Kriminalvården om en utökning av den nyligen invigda Viskananstalten med knappt 3 000 kvadratmeter LOA och anpassning av befintliga ytor.

Anstalten Viskan, som hyrs av Kriminalvården fram till år 2045, inrymmer idag 144 platser och har genomgått en omfattande renovering och ombyggnation och tillträddes av Kriminalvården den 15 januari i år. Anstalten innehåller bland annat stora sysselsättningsytor som med vissa anpassningar har kapacitet att sysselsätta fler klienter. Mot bakgrund av detta och anstaltens i övrigt goda expansionsmöjligheter utökas nu antalet platser till totalt 264.



Hyresavtalet följer huvudavtalet och hyra kommer att börja erläggas i takt med att anpassningarna respektive de nya ytorna färdigställs. Det årliga hyresvärdet beräknas på nedlagda kostnader i projektet och uppskattas uppgå till 23,7 miljoner kronor, varav bashyra om cirka 3,4 miljoner kronor med 100 procent KPI-indexering och resterande del icke indexerad annuitetsbaserad årlig tilläggshyra som löper under den initiala hyrestiden. Därtill ersätts ökade driftkostnader av Kriminalvården med 4,3 miljoner kronor per år.



Investeringen beräknas uppgå till cirka 250 miljoner kronor och projektet beräknas vara helt färdigställt under år 2027. Hyresavtalet är bland annat villkorat av regeringens godkännande.

– Viskananstalten har på kort tid återställts för Kriminalvården och är mycket efterlängtad. Nu tar vi nästa steg med en logisk utbyggnation och skapar en effektiv enhet i denna del av landet för lång tid framöver, säger Jerker Häggström, vd Intea Östersund.

Ämnen