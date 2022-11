Emil Jansbo. Bild: Intea

Intea utser Emil Jansbo till ny CFO

Bolag Emil Jansbo har anställts som CFO i Intea Fastigheter.

Emil Jansbo har bred erfarenhet från fastighets- och finansbranschen och är sedan i september i år verksam som finanschef på Stenhus Fastigheter i Norden. Han har tidigare varit CFO på Randviken Fastigheter, Head of Finance för Savills fondverksamhet i Norden och avdelningschef på PWC:s Corporate Finance. Emil Jansbo kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

– Intea välkomnar Emil som kommer in med erfarenheter från såväl entreprenörsdrivna bolag i börsmiljö som fondbolag med institutionella kunder. Vi ser fram emot att se honom vidareutveckla Inteas finans-, ekonomi och analysfunktioner, säger Henrik Lindekrantz, vd.



Emil Jansbo tillträder sin tjänst den 1 januari 2023 och ersätter Christian Haglund. Christian Haglund har under en övergångsperiod innehaft rollen som bolagets CFO och fortsätter nu att vara vice vd och styrelseledamot.

