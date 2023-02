Styrelsen föreslår utdelning om 4 kr per aktie. Bild: Aquaticus

Intäkter och förvaltningsresultat upp något för Aquaticus

Bolag – Aquaticus verksamhet har under 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark, säger Aquaticus vd Christopher Östman.

– Aquaticus verksamhet har under 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång, vilket tydligt visas genom den externa värderingen av fastigheten som låtit göras till årsskiftet. Värderingen av fastigheten per december 2022 uppgår till 780 000 tkr, vilket motsvarar -1,5 procent jämfört med föregående års värdering. Vid jämförelse mot det underliggande värdet fastigheten förvärvades för om 740 000 tkr är värdet i stället +5,4 procent. Vidare har koncernen under kvartalet investerat i laddplatser till garaget i fastigheten. Investeringen tas mot ett hyrestillägg och är i linje med fastighetens och bolagets miljöprofil, säger Christofer Östman, vd Aquaticus.



Under perioden har det tredje av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.



Trots att bolaget har en stark finansiell ställning och stabila kassaflöden har styrelsen beslutat om att lämna ett utdelningsförslag för 2023 som är lägre än bolagets långsiktiga utdelningspolicy. Avsteget från policyn är en direkt försiktighetsåtgärd då det råder stor osäkerhet kring viktiga förutsättningar för fastighetsbolag. Utdelningen föreslås betalas ut i fyra lika stora delbetalningar om 3 080 tkr, motsvarande 1.0 kr per aktie, per betalningstillfälle.

