Niklas Zuckerman vd för Logistea. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Logistea

Intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat ökar för Logistea

Bolag Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 153 procent för Logistea under 2024.

Summering perioden januari – december 2024

· Intäkterna ökade med 92 procent och uppgick till 713 mkr (371).

· Driftnettot ökade med 118 procent till 601 mkr (276).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 211 mkr (107). Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 153 procent till 271 mkr (107).

· Resultatet före skatt uppgick till 439 mkr (8), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med 261 mkr (-63).

· Resultat per aktie uppgick till 1,0 kr (0,0).

· Substansvärde per aktie ökade till 15,3 kr (13,2).

· Den 11 juli tillträdde Logistea aktierna i KMC HoldCo AS ("KMC") och utökade sitt fastighetsbestånd med 72 fastigheter belägna i åtta länder. Rörelseförvärvet innebär att Logisteas hyresvärde ökat med ca 513 mkr och fastighetsvärdet ökat med ca. 6,9 mdkr. I samband med förvärvet emitterades totalt 230 815 283 stamaktier i Logistea som vederlag, vilket motsvarar en köpeskilling om 3 449 mkr.

· Under perioden har, utöver KMCs fastighetsbestånd, totalt sex fastigheter tillträtts till ett samlat fastighetsvärde om 701 mkr.

· Styrelsen har beslutat att föreslå till kommande årsstämma i maj 2025 att en utdelning om 0,1 kr per aktie ska ske för räkenskapsåret 2024.



Summering kvartalet oktober – december 2024

· Intäkterna ökade med 167 procent och uppgick till 248 mkr (93).

· Driftnettot ökade med 227 procent till 216 mkr (66).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 54 mkr (25). Förvaltnings-resultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 308 procent till 102 mkr (25).

· Resultatet före skatt uppgick till 230 mkr (-106), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med 117 mkr (-83).

· Resultat per aktie uppgick till 0,3 kr (-0,5).

· I november emitterade Logistea gröna obligationer om 600 mkr och återköpte samtidigt säkerställda obligationslån om 900 mnok. Tillsammans med övriga finansieringsåtgärder sänktes den genomsnittliga upplåningsräntan i kvartalet från 5,6 till 5,0 procent.

· I november tecknade Logistea avtal med Intersport om att uppföra ett nytt centrallager i Nässjö om 31 000 kvm. Avtalet, som löper i 15 år, inbringar en årlig hyresintäkt om 14,7 mkr. Investeringen bedöms uppgå till 202 mkr, en direktavkastning om 7,25 procent och förväntas färdigställas under det fjärde kvartalet 2025.

· Under kvartalet tillträdde Logistea fastigheten Borås Vattnet 1, med en uthyrningsbar yta om 2 175 kvm och en årlig hyresintäkt om ca 4 mkr. Fastighetsvärdet uppgick till 52 mkr.



Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

· Logistea har förvärvat fastigheten Automobilen 1 i Nyköping till ett överenskommet fastighetsvärde om 450 mkr och en hyresintäkt om cirka 44 mkr. Hyresavtalet med Nyköpings kommun är fullt indexerat har en snittlöptid om 6,1 år. Tillträde beräknas ske under mars 2025.



Vd Niklas Zuckerman kommenterar:

– 2024 har varit ett händelserikt år för Logistea och vi är stolta över att kunna presentera helårsresultatet där vi har mer än fördubblat fastighetsportföljen och börsvärdet under året. PFPM per aktie i intjäningsförmågan har ökat med 30 procent till 1,07 SEK. Vi är väl positionerade för att fortsätta växa bolaget.

