Sune Lundqvist. Bild: Input Interiör

Input interiör förvärvar norsk konkurrent

Bygg/Arkitektur Input interiör förvärvar Rom for Flere, Norges ledande fristående inredningsaktör inom privat och offentlig miljö.

Input interiör är en oberoende inredningskoncern som sedan starten 1987 levererar inredning till kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Verksamhetens huvudkontor finns i Göteborg.



2019 omsatte verksamheten 3 miljarder SEK, och nu växer koncernen ytterligare, genom förvärvet av norska Rom for Flere som omsätter cirka 400 miljoner NOK.



– Input interiör har som ambition att växa och utvecklas i takt med våra kunder. Genom Rom for Flere får vi tillgång till ytterligare en välutvecklad logistik- och leveransverksamhet för att möta kundernas krav på snabb och effektiv service i Norge. Rom for Flere är en väletablerad aktör med stor erfarenhet från komplexa projekt. De kommer att bidra med värdefull kunskap och kompetens och jag ser stor potential i att utvecklas tillsammans som ett bolag. Vår ambition är att bli den mest efterfrågade inredningsaktören i Norden, säger Sune Lundqvist, CEO och grundare av Input interiör.



Rom for Flere etablerades 1998 och är, precis som Input interiör, en oberoende inredningsaktör som arbetar med många välkända varumärken. Bolaget har ett 50-tal medarbetare på sju kontor i Norge och riktar sig till såväl privat som offentlig verksamhet.



– Vi har haft förmånen att påverka valet av ny ägare för att försäkra oss om bra förutsättningar för såväl personal som för bolaget. Det här känns spännande och som rätt väg att gå för Rom for Flere. I ett större sammanhang ökar möjligheterna för oss och våra kunder, säger Terje Olsvik, Daglig Leder och grundare av Rom for Flere.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen