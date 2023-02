Amhults fastighet kv Spittfire. Bild: Amhult 2

Ingen utdelning för Amhult 2 när resultatet faller

Bolag Nya utmaningar att tackla år 2023, men vd Emelie Loft är beredda att kavla upp ärmarna. – Vi står på stadig kurs även när det blåser hårt, säger vd Emelie Loft.

– Som fastighetsbolag är det naturligt att Amhult 2 påverkas av ränteförändringar. Vi har under många år levt i en ovanligt låg räntemiljö och alla våra fastigheter i koncernen har kunnat dra nytta av dessa låga räntor vid färdigställandet. Det är en av anledningarna till att bolaget idag ändå står stabilt inför framtiden, säger vd Emelie Loft.



Amhult 2 konstaterar att 2022 kan konstateras vara ett relativt turbulent år där många utmaningar mött bolag i fastighetsbranschen, men att Amhult 2 har lyckats hantera dessa utmaningar väl. Bolaget gör ett gott helårsresultat gällande intäkterna men det döljs något i årets resultat då värdeförändringarna för fastigheterna år 2022 slutade på en negativ siffra. Amhukt 2:s sista kvartal har i jämförelse med samma period föregående år präglats främst av ökade intäkter.



– När vi lämnar 2022 står vi inför nya förutsättningar och utmaningar att tackla år 2023, men jag kan konstatera att vi har medarbetare som alla är beredda att kavla upp ärmarna och fortsätta Amhult 2s resa. Vi står på stadig kurs även när det blåser hårt, säger Emelie Loft



Amhult 2 prospekterar också ca 44 000 kvadratmeter mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt centrum samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse.



Intäkter uppgick för räkenskapsåret 2022 till 77 309 (62 736) TSEK.

Årets resultat efter skatt är 1 294 (96 733) TSEK.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,19 (14,13) kr per aktie. Med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II föreslår styrelsen ingen utdelning.

Substansvärde per aktie är 105,95 (105,77) kr.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 121,27 (121,36) kr.

