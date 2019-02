Ingen svensk finalist i Mipim Awards

Publicerad den 5 Februari 2019

Upcycle Studios.

Event Nu har finalisterna i prestigefyllda Mipim Awards släppts. Tyvärr helt utan svenskt innehåll. Ett danskt bidrag är finalist i kategorin för bostadsprojekt.

Det är NREP:s och Arkitektgruppens Upcycle Studios, där även Lendager Group är med som arkitekt, i Köpenhamn som har nått finalen i "Best Residential Development", där man tävlar mot ett holländskt, ett brittiskt och ett tyskt projekt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

