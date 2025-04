Visionen för en ny toppmodern terminal i Vaggeryds kommun Södra Stigamo. Bild: Postnord

Infrahubs får historiskt stora miljardsatsningen

Bolag Postnord investerar 1,1 miljard kronor i en ny högteknologisk och hållbar terminal för paket- och pallhantering i småländska Vaggeryd, Jönköpings län. Terminalen kommer att kunna hantera 25 000 paket i timmen och får därmed högst kapacitet i Sverige. Fastighetsbolaget Infrahubs har fått uppdraget genomföra satsningen.

Postnord tar ett historiskt steg mot framtidens logistik med bygget av en ny toppmodern terminal i Vaggeryds kommun Södra Stigamo. Terminalen, som planeras stå klar för produktionsstart under första kvartalet 2028, är Postnords största anläggningsprojekt någonsin.

– Vi ser en utveckling där paketvolymerna växer och vi har behov att utöka vårt terminalnät i Sverige. Vi har under ett antal år etablerat nya terminaler i Växjö, Örebro, och Helsingborg och senast i Norrköping. Vi ser en expansiv e-handelsmarknad och etableringen i Vaggeryd kommer att skapa bra förutsättningar för att vi ska fortsätta vara den ledande aktören inom paket och logistik i Sverige, säger Peter Gisel Ekdahl, vd Postnord Sverige.



Terminalen kommer att ha en sorteringskapacitet på 25 000 paket per timme, och blir Sveriges kapacitetsmässigt största. En högteknologisk sorteringsmaskin med över 1 000 sorteringsriktningar möjliggör en produktiv och snabbare hantering av godsflöden från hela landet. Taket förbereds för solceller med eventuell tillhörande batterilagring. Terminalen utrustas också med laddinfrastruktur för att bidra till Postnords mål att ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030. Byggnaden är utformad för att möjliggöra en högre grad av automation än någon tidigare terminal.

– Det här är mer än bara en ny terminal – det är en investering i en smartare, mer hållbar och framtidssäker logistik. Vi bygger inte bara för dagens behov, utan också för framtiden, säger Bengt Viktorsson, huvudprojektledare för genomförandet av anläggningsprojektet.



Terminalen ska certifieras enligt BREEAM Very Good eller Miljöbyggnad Silver, vilket säkerställer att byggnaden lever upp till höga krav på energiprestanda, inomhusmiljö och hållbarhet. Fastighetsbolaget Infrahubs har fått uppdraget att bygga terminalen, och arbetet är i full gång.

– Infrahubs är väldigt stolta över att tillsammans med Postnord utveckla och bygga denna moderna och hållbara paketterminal i ett väldigt bra strategiskt läge. Samarbetet med Postnord bekräftar att Infrahubs har en ledande position och ett attraktivt erbjudande för framtidens logistik och distribution, säger Andreas Ekberg, delägare Infrahubs.

