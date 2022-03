Rickard Haraldsson. Bild: Index Residence

Index bygger hyresrätter i Sollentuna

Bygg/Arkitektur Nu presenterar Index ytterligare ett hyresrättprojekt. Det blir kvarteren Traversen 11 & 12 i Sollentuna, i närheten av Stinsens köpcentrum, som blir Index Residence nästa projekt i den nya storsatsningen på hyresrätter.

Index Residence bildar ett gemensamt bolag med Frigg Management AB, som i dag äger de två fastigheterna där hyresrätterna ska byggas.

– Vi är en stadsdelsutvecklare som skapar moderna bostadsområden med hög livskvalitet. Och vi har kompetensen att skapa hög attraktion till platsen, säger Rickard Haraldsson, vd Index Residence.



– Vi är glada över att få in en så kompetent och erfaren stadsdelsutvecklare som Index Residence i detta projekt, säger Erik Andrén, vd på Frigg Management.



Nu startar Index Residence arbetet med detaljplanen tillsammans med kommunen.

– Målsättningen är att detaljplanen blir klar under 2023. Planen är att kunna ha första inflyttning under 2025. Vi har redan fått ett antal förfrågningar och startar nu en intressekö för våra hyresrätter, säger Rickard Haraldsson, och tillägger:

– Vi har lång erfarenhet av att bygga lägenheter i Florida för hyresgäster som ställer höga krav. Den kunskapen tar vi med oss och vi ser fram emot att få utveckla attraktiva hyreslägenheter i Sverige.



Kista Äng är det första projektet i Index nya portfölj som ska bestå av minst 5 000 hyreslägenheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen