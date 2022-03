Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: SBB

Ilija Batljan utsedd till Sveriges främsta entreprenör – "tillägnas alla som hjälper ukrainska flyktingar"

Bolag SBB:s grundare Ilija Batljan utsågs till Sveriges främsta entreprenör vid den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year.

Ilija Batljan vann huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year. Entreprenörer från hela landet tävlade om titeln i den 26:e upplagan av tävlingen i Sverige och Ilija Batljan blir Sveriges representant i världsfinalen i Monaco.



Sveriges främsta entreprenör utsågs av en nationell, oberoende jury som består av nyckelpersoner inom näringslivet samt entreprenörer som tidigare har mottagit utmärkelsen. Juryn granskar finalisterna utifrån tävlingens sex kategorier. Juryn leds av Günther Mårder, vd för Företagarna.



Årets nationella jury hade tre nya medlemmar; entreprenören och den förre FIFA-domaren Jonas Eriksson, Claes Dinkelspiel, grundare och styrelseordförande i Nordnet samt Thomas Karlsson, ägare av Gekås Ullared. Övriga jurymedlemmar var Lena Olving, som utsågs till Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet år 2010, Maria A Grimaldi, executive advisor, board professional och investerare, Lisa Rejler, styrelseledamot på Rejlers och vinnare av EY Family Business Award 2017, Pär Svärdson, vd och grundare av Apotea och vinnare av EY Entrepreneur Of The Year 2019.



Ilija Batljan kommenterar på Twitter: "SBB familjen vinner EY Entrepreneur of The Year. Priset tillägnas alla de som i dessa krigstider hjälper ukrainska flyktingar".

