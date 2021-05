Sebastian Harung, vd och grundare av Kameo, Jonas Ström, vd på ABG Sundal Collier och Ilija Batljan. Bild: Kameo

Ilija Batljan blir storägare i Kameo

Bolag Investeringsplattformen Kameo har genom en riktad nyemission fyllt på kassan med över 66 miljoner kronor. Den största delen tecknas av fastighetsentreprenören Ilija Batljans investeringsbolag. Kameo ska nu öka tillväxten och förstärka Kameos erbjudande till småsparare.

Investeringsplattformen Kameo har genomfört en nyemission och fått in över 66 miljoner kronor. Ilija Batljan Invest AB står för cirka 40 miljoner och blir därmed en av bolagets största ägare och får två platser i styrelsen.



Kameo hade ett mycket framgångsrikt 2020. Under året lånade bolaget ut närmare 600 miljoner kronor till skandinaviska fastighetsutvecklare, och i slutet av året passerades en milstolpe då Kameo sammanlagt lånat ut en miljard kronor. Den genomsnittliga avkastningen för en investerare låg på cirka nio procent och inga kreditförluster konstaterades i Sverige, som står för ungefär 90 procent av volymen.

– Under 2021 är ambitionen att Kameo ska låna ut minst en miljard till och det målet ser vi ut att nå, säger Kameos grundare Sebastian Harung. Det är viktigt för oss att fortsätta arbetet med att demokratisera och öppna upp fastighetsmarknaden för alla som vill investera och spara, och samtidigt förse fastighetsutvecklare med finansiering. Alla ska ha möjlighet att investera i attraktiva fastighetsprojekt, vilket tidigare bara var tillgängligt för några få, stora investerare. De som har sina pengar på ett bankkonto får idag ingen ränta alls, vilket är riktig uselt.

– Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort för att bygga vår egen tekniska plattform, solida kreditprocesser och inte minst ett mycket starkt team, gör att vi kommer att lyckas skapa Skandinaviens ledande investeringsplattform. Med emissionen på plats har vi det som behövs for att växla upp och nå break-even, fortsätter han.



Investmentbanken ABG Sundal Collier är strategisk ägare i Kameo sedan två år tillbaka. Jonas Ström, vd på ABG Sundal Collier, är glad över att ha Ilija Batljan som ny delägare.

– Ilija är en framgångsrik och innovativ investerare och företagsledare. Han är skicklig på att hitta nya lösningar i en traditionell bransch. Vi är glada över att han, precis som vi, ser hur mycket Kameo har att tillföra både fastighetsbranschen och småspararna, och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta Kameos resa, säger Jonas Ström.

– Genom vårt nätverk kommer vi att kunna ge Kameos småsparare en unik möjlighet att investera i attraktiva fastighetsprojekt tillsammans med institutionella investerare.



Sebastian Harung menar att kombinationen av de två storägarna är perfekt för en fortsatt snabb expansion.

– Ilija är en av de skickligaste entreprenörerna i Norden, och vi är väldigt glada och stolta över att han har valt att investera i Kameo. Dessutom kommer både hans fru, Sanja Batljan, och dotter, Mia Batljan, gå in i styrelsen för Kameo. Med dem ombord får vi en väldigt stark kompetens från fastighetsbranschen och en mycket visionär ägare. Samtidigt har vi ABG Sundal Collier, som är ledande inom finansiering och investeringar. Tillsammans är det en helt unik ägarkombination.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen