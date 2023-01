Christian Olofsson. Bild: Idun Fastigheter

Idun gör sitt första förvärv i Norge

Transaktioner Idun etablerade sig i Norge under december 2022 tillsammans med Christer Kirkestuen Holler och har nu genomfört sitt första förvärv. Fastigheten är belägen i Gjerdrum kommun, cirka 30 kilometer norr om Oslo centrum.

Transaktionen omfattar ett tidigare hotell som konverterats till vård- och omsorgsändamål. Tomten uppgår till cirka 4 200 kvadratmeter med tre byggnader om total cirka 1 850 kvadratmeter BTA. Fastigheten är fullt uthyrd till WeCare Omsorg om 15 år.

Hotellet färdigställdes ursprungligen under år 2000 och har under 2022 genomgått en omfattande renovering. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,7 miljoner NOK per år.

– Väldigt glädjande och spännande att vi nu genomfört vårt första förvärv utanför Sverige och samtidigt etablerar ett nytt samarbete med en erfaren och expansiv vårdoperatör. Vi ser fram emot 2023 och ytterligare förvärv inom segmentet, i linje med vår målsättning om att uppnå ett portföljvärde om cirka två miljarder norska kronor inom en femårsperiod, , säger Idun Fastigheters grundare och VD Christian Olofsson.



AG Advokat med Johan Lindberg och Advokatfirmaet Haavind med Magnus Meisingset-Haug har varit rådgivare vid förvärvet.



Idun Fastigheter är ett fastighetsbolag inriktat på utveckling av bostäder och social infrastruktur. Bolaget grundades 2020 med Christian Olofsson som huvudägare.

