Idrottsstjärnor öppnar gym i Sigtuna stadsängar

Bild: Lidl

Publicerad den 21 Mars 2019

Jonas Eriksson, Robin Rodenholm, Niklas Wikegård och Jonas Strömvall.

Uthyrning Den tidigare ishockeytränaren Niklas Wikegård och den tidigare fotbollsdomaren Jonas Eriksson öppnar hälso- och träningskedjan WE hos Lidl i Sigtuna stadsängar.

Hösten 2020 får Sigtuna stadsängar en egen tränings- och hälsoanläggning då WE slår upp portarna till sin tredje anläggning. I Lidls lokaler vid Pilsborondellen öppnar WE ytterligare 700 kvadratmeter.



2016 öppnade hockeyprofilen och fotbollsdomaren WE Sigtuna på Stora gatan i Sigtuna stad. I somras öppnade duon sin andra anläggning i centrala Knivsta. Nu öppnar de sin tredje anläggning i Sigtuna stadsängar. Med Lidl som granne vid Silvertorget byggs ett toppmodernt gym om 700 kvadratmeter, WE Sigtuna stadsängar, som ska komplettera de redan två befintliga gymmen i Sigtuna stad och Knivsta.



I Sigtuna stadsängar skapas en stadsdel där åsikter och idéer tas tillvara och där invånarnas tankar är viktiga byggstenar. Bostadsutvecklarna håller hög standard gällande miljöpåverkan, energi samt ekonomisk och social hållbarhet via inbyggda incitament i form av bland annat markrabatter.



WE:s vision är att göra Sigtuna till Sveriges mest hälsosamma kommun. En hållbar stadsdel innebär naturligtvis också fokus på rörelse och välmående. WE är således ett välkommet komplement till Mountainbike-banor, skid- och löparspår och många andra trevliga aktiviteter i stadsdelen.

– Det gläder oss att WE väljer att öppna sin tredje anläggning i Sigtuna stadsängar. Det kommer att bli ett bra komplement och gynna de som väljer att bo, leva och verka här säger Kim Hultén, verksamhetschef Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.



2017 fick WE Sigtuna ta emot priset som årets bästa gym och har i dag sammanlagt på sina anläggningar närmare 3 000 medlemmar.

– Det känns fantastiskt kul att öppna vår tredje anläggning. Vi hoppas att detta kommer att bli ett välkommet tillskott till de som flyttar till Sigtuna stadsängar men även för våra befintliga medlemmar som kanske pendlar och varje dag åker förbi rondellen på väg till Märsta, Arlanda, Knivsta, Uppsala eller Stockholm, säger Jonas Eriksson.



WE Sigtuna stadsängar öppnar hösten 2020 i Lidls lokaler som just nu byggs enligt högt ställda hållbarhetskrav.

– Vi är så glada att det är just WE som flyttar in, tillsammans kommer vi skapa grunden till en stadsdel som har den perfekta kombinationen av mat och hälsa. Som hängiven Sigtunabo ser jag verkligen fram emot detta, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl.

– Det är också en bonus att få öppna den nya anläggningen i Sigtuna stadsängar, Sveriges mest hållbara stadsdel, där Lidl bygger en unik byggnad vad gäller utseende, standard och hållbarhet, säger Niklas Wikegård.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

