Idag klockan 11 meddelas domen i målet som gäller insiderhärvan i Collector. Bild: Ekobrottsmyndigheten

Idag meddelas domen i insidermålet – Baldertoppar riskerar fängelse

Juridik Idag klockan 11.00 meddelas domen i målet som gäller misstänkt insiderhandel i nischbanken Collector i januari 2020. De huvudmisstänkta i målet är Balders finanschef och bolagets tidigare CFO som bland annat är misstänkta för grovt insiderbrott och riskerar fängelse om de döms som skyldiga. Fastighetssverige ger er det senaste på sajten så fort domen är offentlig.

Det var sommaren 2021 som åklagaren Pontus Hamilton vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare väckte åtal mot totalt elva personer som misstänkts för inblandning i insiderhärvan kring nischbanken Collector under 2020. Den misstänkta brottsligheten har skett inför Collectors vinstvarning den 21 januari 2020, och huvudmisstänkta i målet är Balders finanschef Marcus Hansson och tidigare CFO:n Magnus Björndahl.



Marcus Hansson står åtalad för grovt insiderbrott, två fall av insiderbrott, ett fall av obehörigt röjande av insiderinformation och ett fall av försök till grovt insiderbrott. Magnus Björndahl står åtalad för grovt insiderbrott och två fall av insiderbrott. Övriga misstänkta är åtalade för insiderbrott av normalgraden.



De misstänkta har hela tiden nekat till anklagelserna medan åklagaren Pontus Hamilton tidigare har sagt till Fastighetssverige att han tror på en fällande dom för de två huvudmisstänkta och att han tycker att åtalet blev styrkt under rättegången som pågick i mars. Pontus Hamilton har yrkat på villkorlig dom och böter för alla åtalade utom de huvudmisstänkta där åklagaren även yrkat på fängelsestraff – 1,5 år för Magnus Björndahl och ett år för Marcus Hansson.



Klockan 11.00 idag meddelas domen och Fastighetssverige kommer at rapportera om utfallet direkt på sajten så fort domslutet blir offentligt.

